Momentos difíciles para Messi: su hermana sufrió un accidente días antes de su boda

Momentos difíciles atraviesa la familia de Lionel Messi luego de que María Sol Messi, hermana menor del futbolista argentino, sufriera un accidente de tránsito en Miami, en Estados Unidos, a pocos días de su boda.

El accidente ocurrió cuando María Sol Messi conducía su vehículo por las calles de Miami y, según versiones difundidas por medios internacionales, habría sufrido una descompensación que le hizo perder el control del automóvil y chocar contra una pared.

De acuerdo con la información médica que trascendió, la hermana de Lionel Messi sufrió fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una lesión en la muñeca y quemaduras en una de sus manos, lo que obligó a mantenerla bajo estricta observación médica.

Pese al impacto y la complejidad de las lesiones, los reportes médicos confirmaron que María Sol Messi se encuentra fuera de peligro, aunque deberá enfrentar un proceso de recuperación largo, con tratamiento especializado y rehabilitación física para superar las secuelas del accidente.

SE SUSPENDIÓ LA BODA

Tras el incidente, la joven decidió retornar a Argentina para continuar su recuperación cerca de su familia. Fue su madre, Celia Cuccittini, quien llevó tranquilidad al público al señalar que su hija “está bien”. Esta situación obligó a María a postergar su boda, prevista para el 3 de enero de 2026 en Rosario, con Julián ‘Tuli’ Arellano, entrenador de la categoría Sub-19 del Inter Miami.