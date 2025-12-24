Estados Unidos ofrece US$ 3 mil a migrantes irregulares que se autodeporten en Navidad

El gobierno de Donald Trump ha triplicado hasta 3 mil dólares el incentivo económico que ofrece a migrantes en situación irregular que abandonen voluntariamente Estados Unidos durante la temporada de Navidad.

De acuerdo a la información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este "bono" forma parte de una campaña especial denominada "volver a casa por Navidad" vigente por única vez hasta finales de año, incrementando excepcionalmente el monto de 1 mil a 3 mil dólares.

Advertencia sobre consecuencias más severas

El DHS, actualmente dirigido por Kristi Noem, advirtió que los migrantes que no se acojan a esta medida enfrentarán consecuencias más severas. El comunicado oficial señala que "los extranjeros en situación ilegal que no aprovechen esta oferta especial solo tendrán una alternativa: serán detenidos, expulsados y no podrán volver nunca más a Estados Unidos".

Contexto de política migratoria

El programa de "autodeportación" se puso en marcha en mayo de 2023, ofreciendo inicialmente 1 mil dólares más la cobertura de costos de viaje a migrantes sin permiso de residencia que decidieran salir voluntariamente del país.

Desde su regreso al poder en enero, el presidente Trump ha intensificado su política contra la inmigración irregular mediante expulsiones masivas, mayores controles fronterizos y un endurecimiento significativo de las condiciones de ingreso y concesión de visados.