María Corina Machado denuncia amenazas de "ejecución extrajudicial" contra presos políticos en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció haber recibido información sobre amenazas "directas y sistemáticas" de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela.

Según advirtió, estas intimidaciones procederían de funcionarios de los órganos represivos del régimen y supondrían un riesgo inminente para la vida de detenidos que calificó como personas "totalmente indefensas".

Llamado a comunidad internacional

En un llamado directo, Machado exigió la activación inmediata de mecanismos internacionales de derechos humanos para prevenir ejecuciones extrajudiciales e instó a gobiernos democráticos a ejercer presión diplomática urgente.

La líder opositora solicitó protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal, afirmando que "el régimen es responsable por cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas".

Contexto de denuncia

La denuncia se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación de los presos políticos en Venezuela, donde organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias y tratos crueles en centros de reclusión.

La cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, ha sido señalada reiteradamente por familiares y ONG como un centro donde se mantiene a detenidos políticos en condiciones de aislamiento e incomunicación.