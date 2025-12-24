Así se celebra la Navidad en el Vaticano: misas, tradiciones y el primer festejo con León XIV

Navidad y Vaticano son casi sinónimos. Cada diciembre, miles de fieles y visitantes siguen con atención cómo se conmemora el nacimiento de Jesús en el centro espiritual del catolicismo, una tradición que se remonta a siglos atrás y que hoy se vive con alcance global.

La Navidad en el Vaticano se celebra este año bajo el liderazgo del papa León XIV, quien preside por primera vez las ceremonias navideñas sin alterar las tradiciones que distinguen al Estado pontificio. Las celebraciones comenzaron oficialmente el 15 de diciembre con el encendido del árbol de Navidad y la inauguración del pesebre en la Plaza de San Pedro, aunque para los fieles el tiempo de Adviento inició el 30 de noviembre, primer domingo de preparación espiritual.

TRADICIÓN CENTENARIA

El árbol de Navidad que domina la Plaza de San Pedro es una picea roja de 27 metros, donada este año por la provincia de Bolzano, en el Tirol del Sur. Cada temporada, una comunidad católica distinta ofrece el árbol como símbolo de fe y comunión. Aunque la Navidad se celebra de forma solemne en el Vaticano desde hace más de 500 años, el árbol en la plaza es una tradición relativamente reciente, instaurada en 1982 durante el pontificado de Juan Pablo II.

El pesebre principal proviene de la diócesis de Nocera Inferiore-Sarno, en el sur de Italia, y presenta figuras de tamaño natural con elementos característicos de la región. A ello se suma la exposición “100 pesebres en el Vaticano”, que este año reúne 132 obras de artistas de 23 países bajo las columnatas de la plaza, como parte del programa cultural del Jubileo.

MISAS Y BENDICIONES

En Nochebuena, el papa León XIV presidirá la solemne misa de medianoche a las 22:00 horas en la Basílica de San Pedro, con acceso mediante entradas gratuitas que suelen agotarse con meses de anticipación. Al día siguiente, 25 de diciembre, impartirá la tradicional bendición “Urbi et Orbi” desde el balcón central del templo, ante decenas de miles de fieles reunidos en la plaza.

Las celebraciones continúan en los días posteriores con oficios litúrgicos especiales, incluido el canto del Te Deum en vísperas de Año Nuevo. El calendario navideño culmina el 6 de enero con la misa de la Epifanía del Señor, también presidida por León XIV, fecha que marca el cierre del Año Santo y pone fin al periodo más solemne del calendario litúrgico en el Vaticano.