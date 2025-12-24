Trump habría viajado "muchas más veces" de lo que se creía en el avión de Epstein

La publicación masiva de documentos sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein ha vuelto a sacudir la política estadounidense. Esta vez, el foco recae sobre el actual mandatario de la Casa Blanca y sus antiguos vínculos con el magnate financiero.

El nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece mencionado de forma reiterada en una nueva tanda de archivos del caso Jeffrey Epstein, divulgados este martes por el Departamento de Justicia. Los documentos, publicados en el marco de una ley aprobada por el Congreso en noviembre, incluyen miles de correos electrónicos, declaraciones al FBI y denuncias anónimas que ilustran antiguos vínculos entre Trump y el delincuente sexual, fallecido en prisión en 2019.

CORREOS, VIAJES Y MENCIONES REITERADAS

Entre los archivos predominan intercambios de correos electrónicos en los que diversas personas comparten noticias políticas sobre Trump, así como referencias a supuestos viajes del hoy presidente en el avión privado de Epstein.

Un fiscal federal señala que Trump habría volado “muchas más veces” de lo que se creía inicialmente a bordo de esa aeronave, información que, si bien era conocida públicamente, comenzó a circular internamente en la Fiscalía recién en 2020. El Departamento de Justicia aclaró que varios de estos documentos contienen “acusaciones falsas y sensacionalistas” presentadas ante el FBI poco antes de las elecciones presidenciales de ese año.

DENUNCIAS ANÓNIMAS

Uno de los textos más sensibles es una declaración al FBI fechada el 27 de octubre de 2020, en la que un exconductor de limusinas asegura haber llevado a Trump en 1995 al aeropuerto de Fort Worth, en Texas. Según su testimonio, una mujer cercana le habría confesado que “Donald J. Trump la violó junto con Jeffrey Epstein”, tras ser trasladada a un hotel de lujo. A ello se suma una denuncia anónima presentada en Nueva York en enero de 2020, en la que una mujer afirma haber sido abusada por Epstein y Ghislaine Maxwell, y relata un encuentro en 1994 —cuando tenía 14 años— en el que Epstein la presentó a Trump.

Los archivos también incluyen una supuesta carta firmada por Epstein que hace referencia indirecta al presidente, pero que el FBI considera falsa por inconsistencias en la letra y la dirección del remitente. Otra declaración menciona una presunta fiesta con prostitutas organizada por Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Aunque el mandatario afirmó haber roto relaciones con Epstein en 2004, los documentos desclasificados vuelven a colocar su nombre en múltiples pasajes del caso que sigue generando repercusiones políticas y judiciales.