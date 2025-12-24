Zelenski revela los 20 puntos del plan de paz para Ucrania: garantías de seguridad y congelación del frente

En medio de la guerra en Europa del Este, Ucrania puso sobre la mesa una hoja de ruta que busca frenar las hostilidades y sentar las bases de una paz duradera. El documento, difundido a periodistas locales, redefine el escenario diplomático y abre un nuevo capítulo en el conflicto con Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, presentó este martes los 20 puntos del plan de paz ucraniano, una propuesta negociada junto con Estados Unidos y socios europeos que plantea garantías de seguridad, un alto el fuego inmediato y la posible congelación del frente de guerra. La iniciativa busca un pacto de no agresión entre Kiev y Rusia, además de abrir el camino para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea a mediano plazo.

GARANTÍAS DE SEGURIDAD

El plan, que aún no ha sido aprobado por el Kremlin, es una versión revisada de una propuesta previa de 28 puntos impulsada desde Washington. A diferencia de otros intentos diplomáticos, Ucrania no renuncia a una futura adhesión a la OTAN ni reconoce la soberanía rusa sobre Crimea u otros territorios ocupados. Entre los ejes centrales destacan las garantías de seguridad “robustas” para Kiev y un compromiso legal de no agresión por parte de Moscú, que incluso debería ser ratificado por la Duma rusa.

En el plano militar, el documento establece límites claros: las Fuerzas Armadas de Ucrania no podrán superar los 800 mil efectivos en tiempos de paz, mientras que Estados Unidos, la OTAN y países europeos firmantes ofrecerían garantías equivalentes al Artículo 5 de defensa mutua. Además, se ratifica el compromiso ucraniano de no desarrollar armas nucleares, en línea con el Tratado de No Proliferación Nuclear.

TERRITORIO, ECONOMÍA Y ALTO AL FUEGO

Uno de los puntos más sensibles es el territorial. Kiev propone congelar la línea del frente en regiones clave como Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, o alternativamente crear una zona económica especial desmilitarizada bajo administración ucraniana y resguardo internacional. En paralelo, el plan contempla un ambicioso paquete de reconstrucción económica, con fondos destinados a recaudar hasta 678 mil millones de euros, el costo estimado de la guerra, y un acceso privilegiado de Ucrania al mercado único europeo.

La implementación del acuerdo estaría supervisada por un consejo de paz presidido por el mandatario estadounidense Donald Trump, y una vez aceptado por todas las partes, el alto el fuego entraría en vigor de forma inmediata. A continuación, los 20 puntos del plan de paz ucraniano presentados oficialmente:

1. Ucrania es un país soberano y todos los firmantes así lo confirman.

2. Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Se establecerá un mecanismo de monitoreo de la línea de contacto.

3. Ucrania recibirá garantías de seguridad robustas.

4. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán un límite máximo de 800 mil efectivos en tiempos de paz.

5. EEUU, la OTAN y los Estados firmantes europeos proporcionarán garantías equivalentes al Artículo 5.

6. Rusia anclará legalmente su política de no agresión hacia Europa y Ucrania.

7. Ucrania será admitida en cierto momento en la Unión Europea y tendrá acceso privilegiado al mercado único.

8. Ucrania obtendrá un paquete global de apoyo para la recuperación económica.

9. Creación de fondos para recaudar 678 mil millones de euros para la reconstrucción.

10. Ucrania agilizará un proceso de negociación de un acuerdo de libre comercio con EEUU.

11. Ucrania hace un compromiso de no desarrollar armas nucleares.

12. Operación conjunta entre Ucrania, Rusia y EEUU de la central nuclear de Zaporiyia.

13. Ucrania y Rusia implementarán programas educativos y sociales para reducir prejuicios y fomentar la comprensión entre ambos países.

14. Con respecto a la cuestión territorial, Kiev plantea dos opciones: congelar la línea del frente actual a su paso por las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón -la posibilidad preferida por el Gobierno-, o bien desmilitarizar la zona de Donetsk que Ucrania todavía controla y que demanda Moscú, y transformarla en una zona económica especial administrada por Ucrania y asegurada por tropas internacionales, previa aprobación en un referendo a nivel nacional.

15. Compromiso de no cambiar fronteras por la fuerza.

16. Libre uso comercial del río Dniéper y el mar Negro.

17. Comisión humanitaria para resolver cuestiones pendientes como el intercambio de prisioneros y el retorno de todos los civiles retenidos por Rusia.

18. Elecciones en Ucrania tras la firma del acuerdo.

19. La implementación de este acuerdo será supervisada por un consejo de paz internacional presidido por el mandatario estadounidense.

20. Alto el fuego inmediato tras la aceptación del acuerdo.