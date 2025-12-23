Economía de EEUU crece 4,3% y Trump celebra: “Los economistas se equivocaron, pero Trump acertó”

La economía de Estados Unidos cerró el tercer trimestre de 2025 con un desempeño que tomó por sorpresa a los mercados. Contra los pronósticos de desaceleración, el producto interno bruto (PIB) mostró un crecimiento sólido que reavivó el debate sobre el impacto de las políticas comerciales y fiscales en la actividad económica.

¿QUÉ IMPULSÓ EL CRECIMIENTO?

De acuerdo con datos oficiales publicados este martes por la Oficina de Análisis Económico (BEA), el PIB estadounidense creció a una tasa anualizada de 4,3% entre julio y septiembre, muy por encima del 3,2% previsto por los analistas y del 3,8% registrado en el trimestre anterior. En términos trimestrales, la economía avanzó 1,1%, alcanzando su mayor ritmo de expansión desde el tercer trimestre de 2023.

El informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos detalla que el crecimiento estuvo liderado por un aumento del consumo privado, que se expandió 3,5% a ritmo anualizado, además del repunte de las exportaciones y el mayor gasto público. Estos factores compensaron parcialmente la caída de la inversión, que actuó como freno en el balance general.

TRUMP CELEBRA Y APUNTA A LOS ARANCELES

Las cifras también revelaron que las exportaciones crecieron 8,8% en el periodo analizado, mientras que las importaciones se redujeron 4,7%, un comportamiento que algunos analistas asocian al impacto de los llamados “aranceles recíprocos” impulsados por el presidente Donald Trump como eje de su política comercial. Tras conocerse el informe, el mandatario celebró los resultados en su red Truth Social, atribuyendo el buen desempeño económico a los aranceles y destacando la ausencia de inflación.

“Los economistas se EQUIVOCARON, pero 'TRUMP', y algunos otros genios, acertaron”, escribió el presidente, quien aseguró que la “Edad de Oro Económica” de su gobierno avanza “a toda máquina”. Los datos publicados por la BEA son aún preliminares y se difundieron con casi dos meses de retraso debido al cierre del gobierno federal ocurrido entre octubre y noviembre, que interrumpió el trabajo de las agencias estadísticas.