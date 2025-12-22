Trump designa un enviado especial para Groenlandia y reaviva plan para anexarla a EEUU

La política exterior de Estados Unidos volvió a sacudir el tablero internacional luego de que Donald Trump anunciara el nombramiento de un enviado especial para Groenlandia, con el objetivo explícito de impulsar su incorporación a territorio estadounidense, una pretensión que ya había generado rechazo en Europa.

POLÉMICA MISIÓN

A través de su red Truth Social, Trump informó que el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, asumirá como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia. El mandatario destacó que Landry “entiende lo esencial que es Groenlandia para la seguridad nacional” y aseguró que trabajará para proteger los intereses estratégicos de Washington y sus aliados. Posteriormente, el propio Landry precisó en la red X que compatibilizará este rol “voluntario” con su cargo estatal y que su misión será convertir a la isla “en parte de EE.UU.”.

El nombramiento se enmarca en el reiterado interés de Trump por el territorio autónomo danés, al que considera clave para la defensa estadounidense y el control de rutas estratégicas en el Ártico. Incluso, según reveló The Washington Post, la Casa Blanca llegó a evaluar los costos de adquirir y administrar Groenlandia, así como los beneficios derivados de la explotación de minerales y otros recursos naturales.

"COMPLETAMENTE INACEPTABLE"

La respuesta no tardó en llegar desde Dinamarca. El ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, anunció que convocará al embajador estadounidense por considerar “completamente inaceptable” la designación de un enviado especial para un territorio que forma parte del Reino danés. Además, exigió respeto a la integridad territorial, que incluye también a las Islas Feroe.

Rasmussen afirmó que otros gobiernos europeos comparten su indignación y han expresado su rechazo a las ambiciones expansionistas de Trump, postura que también ha sido respaldada por la Unión Europea. Tanto Dinamarca como las autoridades groenlandesas han reiterado que, aunque están dispuestas a cooperar en materia de defensa, no aceptarán una anexión ni presiones políticas externas.

DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN

Groenlandia cuenta desde 2010 con un Estatuto de Autonomía que reconoce su derecho de autodeterminación, una opción que concita amplio respaldo interno, aunque los sondeos muestran un rechazo mayoritario a integrarse a Estados Unidos. Tras las elecciones autonómicas de marzo, un Ejecutivo que agrupa al independentismo moderado gobierna la isla con el apoyo de cerca de tres cuartas partes del Parlamento.

En paralelo, Dinamarca ha reforzado su presencia militar y económica en la región durante el último año, en un intento por consolidar su soberanía y atender demandas históricas de la población local. Este contexto convierte el nombramiento del enviado especial estadounidense en un nuevo foco de tensión internacional, con implicancias directas en la seguridad, la geopolítica ártica y las relaciones transatlánticas.