Sudáfrica: al menos nueve muertos y diez heridos, varios de ellos graves, deja balacera en un bar

Esta madrugada, al menos nueve muertos y diez heridos, varios de ellos graves, dejó un feroz tiroteo ocurrido en un concurrido bar de la localidad de Bekkersdal, en la provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo, Sudáfrica.

Equipos especiales de la dirección de Investigaciones de Delitos Graves de Gauteng , buscan a los responsables de la matanza, quienes ingresaron a la taberna y dispararon indiscriminadamente, portaban pistolas y rifles AK-47.

CAMIONETA BLANCA

“Se reporta que unos 12 sospechosos desconocidos a bordo de una camioneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar”, indicó la policía.

La portavoz de la policía, Brenda Muridili, dijo que los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos para recibir atención urgente. Asimismo, señaló que “El motivo del tiroteo se determinará mediante la exhaustiva investigación”.