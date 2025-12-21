Papa León XIV sobre niños del mundo: "Oremos para que todos puedan vivir en la paz"

El papa León XIV pidió este domingo 21 de diciembre, orar para que "todos los niños del mundo puedan vivir en la paz", durante la tradicional bendición de figuritas del Belén del Niño Jesús, tras el rezo del ángelus.

"Queridos jóvenes, delante del pesebre, recen a Jesús también por las intenciones del papa. En particular, oremos juntos para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz", dijo el pontífice al dirigirse a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico, informó la agencia de noticias EFE.

Celebración en plaza de San Pedro

Este domingo, la plaza de San Pedro acogió la tradicional Bendición de los Niños de Belén, en la que fieles de todas las edades llevaron sus figuritas al Vaticano para que el papa las bendijera antes de colocarlas en los pesebres de hogares, escuelas y oratorios.

Durante su intervención, León XIV envió "un saludo especial a los niños y jóvenes de Roma", quienes sostenían figuras de todos los tamaños. A lo largo de la mañana, catequistas y animadores recibieron a cientos de niños y jóvenes, quienes participaron en actividades y juegos antes de unirse a la oración.

Participación en celebración y mensaje por Navidad

León XIV, que participó por primera vez este año en esta celebración, agradeció la iniciativa al Centro de Oratorios Romanos, impulsor de esta tradición que comenzó en la década de 1980. El papa, que encara las últimas semanas del Jubileo de la Esperanza, concluyó su mensaje deseando "un buen domingo y una santa y serena Navidad" a todos los presentes.