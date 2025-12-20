Papa León XIV pide a fieles hacer las paces como "el mejor regalo de Navidad" en su primer mensaje navideño

En un emotivo encuentro previo a la celebración de Nochebuena, el Papa León XIV, en lo que representa su primera Navidad como Pontífice, exhortó a los fieles a cumplir un gesto sencillo como el mejor regalo de esta temporada: hacer las paces.

El mensaje fue pronunciado durante un encuentro con jóvenes del Movimiento Acción Católica, en el Vaticano. "Esta paz es el empeño de cada persona de buena voluntad, y sobre todo de nosotros los cristianos. Estamos llamados no solo a ser buenos, sino también a ser mejores cada día", declaró el Papa, de nacionalidad peruana.

El Pontífice calificó este gesto de reconciliación como un regalo "más valioso que los que se pueden comprar en las tiendas", subrayando que la verdadera paz es un don que solo se encuentra en el corazón.

Dirigiéndose específicamente a los jóvenes, León XIV los invitó a orar ante el pesebre para convertirse en "mensajeros de paz, como los ángeles que anunciaron el nacimiento de Cristo". Aseguró que "quienes caminan junto a Jesús podrán vivir con verdadera libertad y felicidad, dispuestos a ayudar a los demás, en especial a los más necesitados".

El encuentro, que forma parte de las actividades previas a la Navidad del Pontífice, destacó por su tono íntimo y exhortativo, centrado en los valores esenciales del cristianismo más allá de los aspectos materiales de la festividad.