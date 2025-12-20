Países de la región piden a Venezuela restablecer orden democrático por vía pacífica

Perú, Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia y Ecuador suscribieron una declaración en la cumbre del Mercosur en la que expresan su preocupación por la crisis humanitaria y migratoria en Venezuela.

Un grupo de seis países latinoamericanos exhortó este sábado al gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, a restablecer el orden democrático por medios pacíficos y a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. El pronunciamiento se realizó mediante una declaración conjunta suscrita en el marco de la cumbre del Mercosur, celebrada en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

El documento fue firmado por los presidentes Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; y José Raúl Mulino, de Panamá, así como por altas autoridades de Perú, Bolivia y Ecuador presentes en el encuentro regional. La declaración fue difundida por la Cancillería peruana y refleja una postura común frente a la situación interna del país caribeño.

En el texto, los países firmantes manifestaron su “profunda preocupación” por la grave crisis migratoria, humanitaria y social que atraviesa Venezuela, aunque evitaron referirse a la tensión entre Washington y Caracas relacionada con el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe. Asimismo, reafirmaron su compromiso con la defensa de la democracia en la región.

PAÍSES QUE NO FIRMARON

La declaración también ratifica la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur. Según informó la agencia EFE, el pronunciamiento no fue suscrito por Brasil ni Uruguay, ambos de gobiernos progresistas, ni por Chile, que participó en la cumbre como Estado asociado, debido a divergencias internas que impidieron incluir una mención a Venezuela en la declaración final del bloque.