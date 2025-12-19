Pese a la protesta de grupos de derechos humanos: EEUU ejecutó a sujeto que mató a su pareja

El estado de Florida, Estados Unidos, aplicó la pena capital a Frack Athen Walls, un hombre de 53 años condenado en 1992 por matar a su pareja. La ejecución se realizó el último jueves en horas de la mañana en la Prisión Estatal.

En el juicio, el hombre reconoció que en un arranque de celos y tras una fuerte discusión mató a su pareja, en ese tiempo contaba con 19 años. Las autoridades informaron que el condenado fue ejecutado mediante una inyección letal.

DERECHOS HUMANOS

Durante todos estos años, diferentes asociaciones defensoras de los derechos humanos trataron de que se le cambie la condena, de pena de muerte a cadena perpetua pero las autoridades de la Florida se negaron rotundamente.

Las 19 ejecuciones realizadas en Florida este año -todas mediante el cóctel letal- superan el récord anual de ocho muertes que poseía el 'Estado del sol' desde sol' desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos.