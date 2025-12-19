Delegados de la Unión Europea acuerdan otorgar préstamo a Ucrania por 90 mil millones de euros

Esta mañana, tras una prolongada reunión, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, informó que los delegados de la Unión Europea (UE) acordaron otorgar un préstamo a Ucrania por 90.000 millones de euros.

"Tenemos un acuerdo. Se aprueba la decisión de proporcionar 90 000 millones de euros de ayuda a Ucrania para 2026-2027. Nos comprometimos y cumplimos", indicó Costa al término de una cumbre de los líderes de la UE.

ACTIVOS RUSOS

El político portugués dijo también que se encargó a un grupo de expertos, evaluar la posibilidad de utilizar los activos rusos, inmovilizados en bancos europeos, para realizar un “préstamo de reparación” por la guerra a Ucrania.

Al respecto, el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que los activos rusos congelados, de185.000 millones de euros, permanecerán bloqueados hasta que Rusia haya pagado los daños ocasionados a Ucrania por la invasión.