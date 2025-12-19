Trump anuncia los “Juegos Patriotas” y la oposición los compara con “Los Juegos del Hambre”

En el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, Donald Trump volvió a sacudir el escenario político con el anuncio de los llamados “Juegos Patriotas”, una competencia deportiva nacional que ya genera polémica antes de su debut.

CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que en el otoño de 2026 se realizarán los “Juegos Patriotas”, una competencia deportiva de cuatro días que reunirá a los mejores atletas de secundaria del país, con un joven y una joven representando a cada estado y territorio. Según explicó en un video difundido en redes, se tratará de “un evento atlético sin precedentes”, enmarcado dentro de las conmemoraciones oficiales por el 250 aniversario de Estados Unidos.

Trump adelantó que la competencia será televisada a nivel nacional y que estará encabezada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, reforzando el carácter simbólico y mediático de la iniciativa. El mandatario ya había mencionado este proyecto en julio pasado, durante un mitin en Iowa, donde lo presentó como una muestra de orgullo nacional y unidad juvenil.

POLÉMICA: DEPORTE E IDENTIDAD DE GÉNERO

Durante el anuncio, el presidente aprovechó para reiterar una de sus posturas más controvertidas al asegurar que “no habrá hombres en deportes de mujeres”, en una nueva ofensiva contra la participación de atletas transgénero en competencias femeninas. Esta declaración reavivó el debate sobre inclusión, derechos civiles y políticas deportivas, uno de los ejes recurrentes del discurso trumpista de cara a las próximas elecciones.

CRÍTICAS Y COMPARACIÓN CON “LOS JUEGOS DEL HAMBRE”

La oposición no tardó en reaccionar. Sectores del Partido Demócrata compararon los “Juegos Patriotas” con la saga cinematográfica “Los Juegos del Hambre”, una historia distópica en la que un régimen autoritario enfrenta a jóvenes de distintos distritos en una competencia extrema. La cuenta oficial de los demócratas en X (@TheDemocrats) publicó un clip de la primera película, subrayando el paralelismo entre la selección de jóvenes por territorio y el tono épico del anuncio presidencial.

En el mismo mensaje, Trump recordó su intención de construir un Arco del Triunfo en Washington, una idea que ya había adelantado en octubre. “Somos el único lugar importante que no tiene un Arco del Triunfo”, afirmó, aludiendo directamente al monumento parisino, como parte de una serie de proyectos simbólicos que, según él, reforzarán el orgullo y la grandeza nacional rumbo a 2026.