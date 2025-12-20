Avión se estrelló al momento de aterrizar en aeropuerto de EEUU: se reportan muertos y heridos

Esta tarde, un avión se estrelló e incendió al momento de aterrizar en el Aeropuerto de Statesville, en el condado de Iredell, estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos.

Según se conoció, el avión accidentado es un Cessna C550, que se precipitó en la pista de aterrizaje del citado aeropuerto, en circunstancias que son motivo de investigación.

Varios equipos de emergencia de los bomberos han acudido al lugar de la tragedia, que permanece acordonada mientras se realizan las intensas labores de rescate de víctimas.

HOSPITAL DE CAMPAÑA

En breves declaraciones, un bombero señaló que hay varios muertos y heridos graves, se instalaría un hospital de campaña en el aeropuerto para brindar los primeros auxilios.

Los datos de seguimiento del vuelo indican que la nave se dirigía a Sarasota, Florida; pero tuvo que retornar al aeropuerto tras presentar un desperfecto poco después de despegar.