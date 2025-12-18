Trump presume éxitos pese a inflación y bajo respaldo: solo 36% aprueba su gobierno

En un contexto de descontento social por el alto costo de la vida, Donald Trump volvió a utilizar la cadena nacional para defender su gestión y reforzar su narrativa de éxito económico y control fronterizo.

EXAGERÓ LOGROS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este miércoles un discurso a la nación en el que exageró los logros de su segundo mandato, justo cuando su popularidad se encuentra en uno de sus niveles más bajos. El mandatario abrió su mensaje atacando a los inmigrantes y al gobierno de Joe Biden, asegurando que en pocos meses el país pasó “de lo peor a lo mejor”, gracias a las deportaciones, el cierre de la frontera y la imposición de aranceles.

Trump afirmó que los once primeros meses de su gestión han traído los mayores “cambios positivos” de la historia y que los salarios crecen más rápido que la inflación. Sin embargo, los datos oficiales muestran que las nóminas aumentan cerca del 4%, mientras que la inflación ronda el 3%, una diferencia que, según la Reserva Federal, no compensa el impacto del alza de precios impulsada en parte por los aranceles implementados en abril.

El mandatario también sostuvo que el precio del galón de gasolina ha bajado hasta 2,5 dólares en buena parte del país e incluso a 1,99 dólares en algunos estados, aunque la media nacional se sitúa en torno a los 2,9 dólares. Además, destacó supuestas rebajas de hasta “400, 500 y 600%” en medicamentos, cifras que expertos consideran inconsistentes desde el punto de vista matemático.

BAJA APROBACIÓN Y NUEVAS PROMESAS

El contraste entre el discurso y la percepción ciudadana se refleja en las encuestas. Gallup sitúa la tasa de aprobación de Trump en 36%, apenas dos puntos por encima de su mínimo histórico tras el asalto al Capitolio en 2021. Otro sondeo de NPR, PBS y la Universidad Marista eleva su respaldo al 38%, pero evidencia un creciente rechazo incluso en zonas rurales, clave para su victoria electoral en 2024.

Pese a ello, realizó nuevos compromisos:

- Reforma sanitaria para eliminar el “Obamacare”.

- Nuevo programa de vivienda asequible.

- Inauguración de 1.600 nuevas plantas eléctricas en los próximos 12 meses, pese al aumento de tarifas en varios estados por el consumo energético de centros de datos de inteligencia artificial.

- Pago de un “dividendo del guerrero” de 1.776 dólares a 1.450.000 miembros de las Fuerzas Armadas.

En política exterior y defensa, Trump apenas mencionó al Ejército en su discurso, pese a recientes declaraciones sobre Venezuela, bloqueos a petroleros sancionados y eventuales operaciones contra grupos narcotraficantes. Aunque en días previos elevó el tono contra Caracas, el tema no fue abordado en su mensaje a la nación, centrado en reforzar su imagen interna en medio de una popularidad en caída.