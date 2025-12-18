Bolivia: presidente Rodrigo Paz retira subvención a los combustibles buscando estabilizar la economía

En un mensaje televisado, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció anoche el retiro de la subvención de los combustibles y declaró la "emergencia económica y energética”, señaló que su país no puede seguir "con normas de hace 20 años".

Asimismo, calificó la medida como una "decisión histórica de salvataje de la patria" que permitirá "actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, así como proteger a las familias y crecer produciendo".

SUBVENCIONADO

El gobernante indicó que en las próximas horas se publicará el decreto que oficializa la medida y "se anunciará los nuevos precios de los hidrocarburos", con lo que se espera terminar con la escasez de combustible que afecta a todo el país.

En Bolivia, el litro de diésel y gasolina se vende a un precio subvencionado que ronda los 0,53 dólares, costo que se mantuvo hace 20 años y que según expertos anualmente representa un gasto al Estado de más de 2.000 millones de dólares.

NUEVOS PRECIOS

Ahora la gasolina especial costará 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar; la gasolina premium a 11 bolivianos (1,58 dólares); el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares) y la gasolina de aviación a 10,57 bolivianos (1,51 dólares).