Cometa interestelar 3I/ATLAS hará su máxima aproximación a la Tierra este 19 de diciembre

Un visitante cósmico atraviesa nuestro sistema solar a una velocidad extraordinaria. Se trata del cometa 3I/ATLAS, un objeto interestelar que, sin representar peligro alguno, ha puesto en alerta a la comunidad científica internacional.

El cometa interestelar 3I/ATLAS realizará este viernes 19 de diciembre su aproximación más cercana a la Tierra, pasando a unos 270 millones de kilómetros, equivalente a 1,8 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, según datos de la NASA. El fenómeno ha captado la atención global debido a que se sabe muy poco de su origen y porque es apenas el tercer objeto interestelar detectado por la humanidad, después del 1I/ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

VISITANTE DEL ESPACIO PROFUNDO

Los científicos infieren que el 3I/ATLAS proviene de fuera de nuestro sistema solar por su velocidad y trayectoria: se desplaza a unos 246 mil kilómetros por hora, demasiado rápido para quedar atrapado por la gravedad del Sol. Esto confirma que se trata de un objeto en tránsito que, según la Agencia Espacial Europea (ESA), abandonará el sistema solar y no regresará jamás.

BREVE CRONOLOGÍA DESDE SU HALLAZGO

1 de julio de 2025: Descubierto por el telescopio ATLAS en Río Hurtado, Chile, y reportado al Minor Planet Center.

20 de agosto: Observaciones del Hubble estiman que su núcleo mide entre 440 metros y 5,6 kilómetros.

3 de octubre: Aproximación a Marte a 29 millones de kilómetros.

29 de octubre: Punto más cercano al Sol, a 203 millones de kilómetros.

Principios de noviembre: La misión Juice de la ESA capta imágenes a 66 millones de kilómetros.

19 de diciembre: Máxima cercanía a la Tierra.

¿NAVE EXTRATERRESTRE?

El carácter interestelar del 3I/ATLAS también dio pie a especulaciones en redes sociales, incluyendo teorías sobre un supuesto origen extraterrestre artificial. Estas versiones fueron descartadas por la NASA. “Parece y se comporta como un cometa, y toda la evidencia indica que es un cometa”, afirmó en noviembre Amit Kshatriya, administrador asociado de la agencia espacial estadounidense.

Desde su descubrimiento, el cometa ha sido analizado con observatorios terrestres, el Hubble, el James Webb y misiones que estudian Marte, Júpiter y el Sol. Las observaciones revelaron la expulsión de polvo, la presencia de dos colas y una composición química particular, con liberación de dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono y compuestos ricos en níquel, distintos a los cometas de nuestro sistema solar.

La ESA prevé divulgar en febrero de 2026 nuevos datos sobre su composición durante su fase más activa, mientras el 3I/ATLAS continuará siendo observable por telescopios hasta septiembre de 2026, dejando abiertas interrogantes clave sobre la formación de otros sistemas estelares y los orígenes de la materia en el universo.