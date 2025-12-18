Armada venezolana escolta buques petroleros tras anuncio de bloqueo de Donald Trump

The New York Times reporta que la medida busca proteger las exportaciones de crudo de Venezuela frente a las sanciones de Estados Unidos.

La Armada de Venezuela inició el escoltamiento de buques que transportan derivados del petróleo desde puertos del país, pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un bloqueo total contra petroleros sancionados por Washington. Así lo informó The New York Times, citando a fuentes familiarizadas con el tema, que señalaron que la medida marca una nueva escalada en las tensiones entre ambos gobiernos.

Según el reporte, varios barcos cargados con urea, coque de petróleo y otros productos partieron del Puerto de José entre la noche del martes y la mañana del miércoles con protección militar, rumbo principalmente a mercados asiáticos. Dos fuentes consultadas por el diario indicaron que la decisión fue adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro como respuesta directa a las advertencias formuladas por Trump.

Una tercera fuente, un funcionario estadounidense, confirmó que Washington está al tanto de estas escoltas y que evalúa posibles acciones, aunque no precisó si las embarcaciones protegidas figuran dentro de la lista de buques sancionados. El bloqueo anunciado por Trump se dirige a petroleros que hayan violado sanciones comerciales, afectando —según estimaciones citadas por el NYT— a cerca del 40 % de los barcos que han transportado crudo venezolano en los últimos años.

FLOTA DE PETROLEROS

De acuerdo con el medio, más de 400 petroleros han movilizado petróleo venezolano desde 2019 como parte de una flota que opera ocultando su ubicación, aunque solo una parte ha sido sancionada formalmente. En tanto, la estatal PDVSA aseguró que sus operaciones continúan “con plena seguridad y garantías operacionales”, reafirmando su derecho a la libre navegación pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos.