Asesinan a balazos a jugador del Barcelona SC de Ecuador

El fútbol ecuatoriano está de luto tras confirmarse la muerte del futbolista Mario Pineida, jugador del Barcelona SC, quien falleció a los 33 años luego de ser víctima de un ataque armado registrado la tarde de este miércoles 17 de diciembre en la ciudad de Guayaquil.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía Nacional, el lateral izquierdo fue alcanzado por disparos cuando dos sujetos a bordo de motocicletas abrieron fuego contra tres transeúntes. Una de las víctimas mortales fue Pineida, quien se encontraba caminando junto a su esposa y su suegra cuando ocurrió el atentado. El futbolista falleció de manera inmediata tras recibir un impacto de bala.

Mario Pineida se desempeñaba como defensor por la banda izquierda y tuvo una trayectoria destacada con el club amarillo. Con Barcelona SC logró dos campeonatos del fútbol ecuatoriano, en las temporadas 2016 y 2020, consolidándose como una pieza importante en el plantel y ganándose el reconocimiento de la hinchada.

BARCELONA SC CONFIRMA EL FALLECIMIENTO

A través de sus redes sociales, Barcelona SC confirmó oficialmente la muerte del jugador y expresó su profundo dolor por lo ocurrido. “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, señaló la institución, añadiendo que la noticia enluta a toda la familia barcelonista.