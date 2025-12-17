Petróleo sube de precio tras anuncio de Trump de bloquear buques con crudo venezolano

Los precios internacionales del petróleo registraron un alza este miércoles luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un “bloqueo total” a los buques petroleros sancionados que entren o salgan de los puertos de Venezuela, una decisión que generó impacto inmediato en los mercados energéticos.

El crudo Brent del mar del Norte, referencia en Europa, subió 1,29% y alcanzó los 59,68 dólares por barril para entrega en febrero, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), marcador estadounidense, avanzó 1,21% hasta los 55,94 dólares por barril para entrega en enero, revirtiendo así varios días consecutivos de pérdidas.

El anuncio fue realizado por Trump a través de su red social Truth Social, donde aseguró haber ordenado el bloqueo de todos los petroleros sancionados vinculados a Venezuela. El mandatario acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de utilizar los ingresos del petróleo para financiar actividades ilícitas como el “narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros”.

IMPACTO INMEDIATO, PERO LIMITADO EN EL MERCADO

Analistas del sector consideran que la medida tuvo un efecto inmediato en los precios, aunque advierten que su impacto podría ser de corto plazo. “Esta noticia bastó para enderezar el mercado, que llevaba varios días a la baja”, explicó a la AFP Robert Yawger, analista de Mizuho USA, quien matizó que el alcance real de la decisión es limitado.

Según Yawger, la producción venezolana ronda los 900 mil barriles diarios, una cifra que reduce el peso de esta medida en el equilibrio del mercado petrolero global. Aun así, el anuncio reavivó la volatilidad y la atención de los inversores, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y alta sensibilidad ante cualquier restricción en la oferta de crudo.