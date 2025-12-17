Putin anuncia que nuevo misil hipersónico Oreshnik entrará en servicio antes de fin de año

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este miércoles 17 de diciembre, que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oreshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de final de año.

Durante una intervención ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa, el jefe del Kremlin subrayó la necesidad de modernizar las fuerzas militares y mantener la paridad nuclear. "Hasta finales de año se desplegará el sistema de misiles de mediano alcance con el misil hipersónico Oréshnik", declaró.

Putin agregó que la prioridad de Rusia es perfeccionar sus fuerzas nucleares estratégicas, las cuales "desempeñarán un papel importante a la hora de disuadir al agresor y mantener el equilibrio de poder en el mundo".

Características y despliegue aliado

El Oreshnik, de alcance medio y capacidad para portar ojivas nucleares, puede teóricamente golpear objetivos a miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas decenas de metros.

Según fuentes oficiales, Bielorrusia, aliado clave de Rusia en la guerra de Ucrania, también desplegará misiles Oreshnik cedidos por Moscú antes de que finalice 2025. Cabe resaltar, que los misiles Oreshnik fueron utilizados por primera vez a finales de 2024 durante un ataque a una fábrica militar en la región ucraniana de Dnipropetrovsk.