Reino Unido confirma su regreso al programa Erasmus en 2027 y refuerza su vínculo con la UE

El Reino Unido y la Unión Europea vuelven a estrechar lazos en un terreno clave: la educación y la movilidad estudiantil. La reincorporación al programa Erasmus+ supone uno de los gestos más significativos en la nueva etapa de cooperación bilateral tras la salida británica del bloque comunitario.

RETORNO A ERASMUS TRAS EL BREXIT

El Gobierno del Reino Unido confirmó este miércoles que ha acordado con éxito las condiciones para volver a unirse en 2027 al programa europeo de intercambio de estudiantes Erasmus+, del que se había retirado como parte del acuerdo del Brexit. El anuncio fue realizado por el Ejecutivo del primer ministro laborista Keir Starmer, que destacó el impacto positivo de la medida en la relación con la Unión Europea (UE).

Según el comunicado oficial, Erasmus+ permitirá ampliar las oportunidades para jóvenes de todos los orígenes, así como para estudiantes, docentes y personal de los ámbitos educativo, juvenil y deportivo. Además, el Gobierno subrayó que el fortalecimiento del vínculo con la UE ya está generando beneficios concretos para la ciudadanía británica, especialmente en empleo, costos y cooperación institucional.

Los estudiantes del Reino Unido podrán cursar hasta un año académico en países de la UE como parte de sus estudios de grado sin pagar matrículas adicionales, una condición que también se aplicará de manera recíproca a los estudiantes europeos que elijan instituciones británicas. Esta medida busca reactivar la movilidad académica internacional y mejorar la competitividad educativa del país.

NUEVAS NEGOCIACIONES CON LA UE

El Ejecutivo británico informó que aportará 570 millones de libras (649 millones de euros) durante el curso académico 2027/28, lo que permitirá que más de 100 mil personas en el Reino Unido se beneficien del programa Erasmus+ en su primer año. El acuerdo cumple un compromiso asumido en la cumbre Reino Unido-UE celebrada en mayo y abre oportunidades en educación, formación, cultura y deporte para participantes de todas las edades.

El secretario británico para las Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, afirmó que la reincorporación a Erasmus+ “derriba barreras y amplía horizontes”, al tiempo que destacó que estudiar en el extranjero mejora las perspectivas profesionales, especialmente entre jóvenes de entornos desfavorecidos. En la misma línea, la secretaria de Deportes, Sociedad Civil, Juventud y Turismo, Stephanie Peacock, remarcó que el programa facilitará experiencias transformadoras para jóvenes de todos los sectores sociales.

Paralelamente, el Reino Unido y la Unión Europea acordaron iniciar nuevas negociaciones sobre la integración del mercado eléctrico y avanzar hacia un acuerdo comercial en alimentos y bebidas. Estos diálogos, según destacaron ambas partes, buscan poner a las personas en el centro de la relación bilateral y crear condiciones favorables tanto para la ciudadanía como para los negocios.