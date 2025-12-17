Rusia rechaza despliegue de tropas de OTAN en Ucrania

Moscú advirtió que no aceptará la presencia militar de países aliados en Ucrania y descartó cualquier concesión territorial, tras la propuesta de crear una fuerza multinacional de seguridad.

El gobierno de Rusia rechazó categóricamente la posibilidad de que tropas de países miembros de la OTAN sean desplegadas en Ucrania, en respuesta a la propuesta presentada por líderes europeos para conformar una fuerza multinacional que garantice la seguridad de Kiev. Desde Moscú advirtieron que dicha iniciativa representa una amenaza directa y no será aceptada bajo ningún escenario.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, afirmó que Rusia no permitirá “en ningún caso y en ningún momento” la presencia de fuerzas de la OTAN en suelo ucraniano. En entrevista con el canal ABC, sostuvo que la llamada “Coalición de Voluntarios” es equivalente, o incluso más peligrosa, que la propia Alianza Atlántica, ya que podría actuar sin los procedimientos formales que rigen dentro del bloque militar.

Asimismo, Riabkov descartó cualquier posibilidad de compromiso territorial respecto a las cinco regiones ucranianas anexionadas por Rusia desde 2014, incluida Crimea. Señaló que ceder en ese punto implicaría modificar principios fundamentales del Estado ruso establecidos en su Constitución, por lo que consideró inviable cualquier negociación en ese sentido.

FUERZA MULTINACIONAL

Las declaraciones rusas se producen luego de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, manifestara su disposición a renunciar al ingreso en la OTAN. En paralelo, líderes europeos plantearon la creación de una fuerza multinacional liderada por Europa y respaldada por Estados Unidos, que incluiría operaciones en territorio ucraniano, monitoreo del alto el fuego y garantías de seguridad vinculantes.