José Antonio Kast apoya posible invasión de EE.UU. a Venezuela: "Nos soluciona un problema gigantesco"

El electo presidente de Chile, José Antonio Kast, se pronunció sobre la situación que se vive en el mar del Caribe por el despliegue de buques de Estados Unidos y los rumores sobre una posible invasión a Venezuela.

En declaraciones a la prensa, el electo mandatario expresó su apoyo ante una eventual intervención militar por parte de la administración de Donald Trump o de cualquier otro país que permita ponerle fin a la dictadura de Nicolás Maduro.

"Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narco dictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso porque somos un país pequeño (...) si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, un problema gigantesco (...) el que lo haga va a contar con nuestro apoyo", dijo.

MADURO ADVIERTE A KAST

Cabe precisar que, tras conocer de la victoria de Kast en Chile, Maduro Moros lanzó una advertencia al electo presidente del país sureño: "Usted podrá ser seguidor de Hitler, le educaron los valores de Hitler. Usted podrá ser Pinochetista confeso, pero cuidadito le toque un pelo a un venezolano. A los venezolanos se les respeta", sostuvo.