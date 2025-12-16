Estados Unidos designa a organización criminal Clan del Golfo de Colombia como grupo terrorista

El Gobierno de Estados Unidos designó este martes al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

La banda colombiana es considerada la mayor organización criminal del país con aproximadamente 9,000 integrantes y fue señalada por usar el narcotráfico de cocaína como "principal fuente de ingresos" para financiar actividades violentas.

Fundamentos de la designación

Rubio detalló que el grupo es "responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia". La medida busca "negarles financiación y recursos" mediante herramientas legales estadounidenses, en un contexto donde el Clan del Golfo mantiene actualmente diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Contexto bilateral tenso

La designación coincide con un período de fricción en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de la campaña antidrogas expandida por el presidente Donald Trump al Pacífico Oriental. Este escenario incluye cruces de declaraciones entre Petro y Trump sobre estrategias de seguridad regional.

Perfil del grupo criminal

Conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y considerado heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Clan del Golfo se dedica principalmente al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de migrantes.

Con información de EFE...