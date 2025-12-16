EEUU ataca tres supuestas narcolanchas en el Pacífico: bombardeo dejó al menos ocho muertos

Según informa el Comando Sur de Estados Unidos, anoche atacaron tres lanchas, presuntamente perteneciente a narcotraficantes, en el Pacífico Oriental, cerca de Colombia, en el marco del operativo 'Lanza del Sur'. En la intervención murieron ocho tripulantes.

Detallaron que las naves se desplazaban por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban drogas y armas. Estos operativos buscan interrumpir el flujo de narcóticos y neutralizar amenazas terroristas que utilizan rutas marítimas para sus actividades ilícitas.

CARTELES DE LA DROGA

El nuevo ataque se registra en medio de las constantes advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de iniciar operativos en territorio venezolano, bajo la excusa de erradicar las operaciones de los carteles del narcotráfico que existen en el país llanero.

Hasta el momento, pese a la protesta de algunos países del caribe, las operaciones militares de las Fuerza Armadas de EEUU en aguas internacionales, bajo el argumento de combatir el traslado de droga, ha dejado más de 26 embarcaciones destruidas y unos 90 asesinados.