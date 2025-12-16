Trump asegura que la paz en Ucrania está “más cerca que nunca” tras reuniones en Berlín

El presidente de Estados Unidos afirmó contar con respaldo de aliados europeos y destacó avances positivos en el plan de Washington para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que se está “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania, luego de las reuniones sostenidas el fin de semana en Berlín entre representantes estadounidenses, el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski y autoridades europeas para evaluar la propuesta de Washington destinada a poner fin al conflicto.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump señaló que mantuvo una “muy buena conversación” con líderes europeos y subrayó que existe un amplio respaldo internacional a su iniciativa. “Cuento con un apoyo enorme por parte de Europa. Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin”, manifestó el mandatario, al tiempo que resaltó el compromiso de los aliados en la búsqueda de una salida negociada.

El presidente estadounidense reconoció, sin embargo, que persisten dificultades en las posiciones de las partes involucradas. “Rusia quiere que termine la guerra, pero a veces sí y a veces no, y lo mismo ocurre con Ucrania. Tenemos que lograr que se pongan de acuerdo”, indicó, aunque aseguró que las conversaciones “están avanzando muy bien”.

PLAN DE PAZ

Las declaraciones de Trump coinciden con las de altos funcionarios de su Administración, quienes calificaron como “positivas” las conversaciones en Berlín. Según las fuentes, Estados Unidos ofreció a Kiev garantías de seguridad de “nivel platino”, similares al Artículo 5 de la OTAN, como parte de un plan de paz que no contempla el despliegue de tropas estadounidenses, pero sí mecanismos de disuasión militar, verificación.