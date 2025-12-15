Trump declara al fentanilo como “arma de destrucción masiva” en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para clasificar el fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, en un esfuerzo por intensificar la lucha contra el narcotráfico y la crisis de opioides en el país. La medida busca reforzar la respuesta federal ante la creciente mortalidad asociada a esta droga.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump destacó que el fentanilo está provocando decenas de miles de muertes cada año y afirmó que organizaciones criminales internacionales, así como ciertos países extranjeros, permiten su producción y distribución.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país. Con esta orden ejecutiva histórica que firmaré hoy, clasificaremos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que realmente es”, declaró.

MEDIDAS MÁS ESTRICTAS CONTRA LAS DROGAS

El mandatario señaló que la nueva clasificación permitirá aplicar herramientas legales, penales y de seguridad nacional más estrictas para combatir el tráfico de esta droga. Entre las medidas previstas se incluyen sanciones más severas, mayor involucramiento de las fuerzas federales y una respuesta directa contra los carteles responsables.

Trump subrayó que considerar el fentanilo como un riesgo de seguridad nacional facilitará la coordinación entre agencias gubernamentales y fortalecerá la capacidad del país para enfrentar a los grupos criminales internacionales. La orden ejecutiva llega en un contexto de crecientes ataques en el Mar Caribe contra embarcaciones que, según la Washington, transportan droga a los Estados Unidos.