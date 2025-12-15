Papa León XIV condena atentado en Australia y exige frenar la violencia antisemita

El papa León XIV llamó a poner fin a la violencia antisemita y al odio tras el atentado ocurrido en Sídney, en Australia, que dejó al menos 15 personas fallecidas durante la celebración de la festividad judía de Janucá.

El pronunciamiento del sumo pontífice se produjo este lunes 15 de diciembre desde el Vaticano, un día después del ataque terrorista que tuvo como objetivo a la comunidad judía en la ciudad australiana.

Llamado a erradicar el odio

Durante el discurso, el pontífice expresó su solidaridad con las víctimas y condenó de manera enfática este tipo de actos violentos. "Confío al Señor las víctimas del atentado terrorista perpetrado ayer contra la comunidad judía de Sídney. ¡Ya basta de estas formas de violencia antisemita! Debemos extirpar el odio de nuestros corazones", manifestó.

El llamado del papa León XIV se centró en la necesidad de erradicar el odio como raíz de la violencia, en un contexto marcado por la conmoción internacional tras el ataque ocurrido durante una celebración religiosa.

Investigación y condena por atentado

Las autoridades australianas continúan evaluando las circunstancias del atentado, mientras líderes religiosos y políticos de todo el mundo expresan mensajes de condena y solidaridad con las víctimas y sus familiares.