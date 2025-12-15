José Antonio Kast gana las elecciones en Chile y consolida el giro ultraderechista en Suramérica

El candidato de ultraderecha José Antonio Kast se coronó ganador de las elecciones presidenciales en Chile, obteniendo 58,1% de los votos en la segunda vuelta del 14 de diciembre. El líder del Partido Republicano (PR) se convirtió en el primer presidente en el país que defiende públicamente la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), lo que marca un giro ideológico significativo en la política chilena, desde el retorno a la democracia en 1990.

CAMPAÑA ULTRADERECHISTA DE KAST

Kast, hijo de inmigrantes alemanes con vínculos nazis, prometió un "cambio real" para Chile en su primer discurso tras la victoria, donde se comprometió a ser "el presidente de todos" y restaurar el orden en el país. Destacó temas como seguridad, migración y progreso económico como pilares de su administración, y subrayó que los delincuentes recibirán “todo el peso de la ley”. El futuro mandatario también hizo hincapié en su rechazo a la violencia y expresó su voluntad de unir a los sectores de derecha y ultraderecha, unificando las fuerzas conservadoras del país.

“Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad”, sentenció Kast frente a una multitud de simpatizantes en Santiago, destacando que uno de sus principales objetivos será “recuperar la fe en las instituciones”. En su mensaje, también se refirió a su rival, Jeannette Jara, quien obtuvo el 41,8% de los votos, valorando su valentía y coraje en la contienda.

EXPECTATIVAS DE CAMBIO INMEDIATO

A pesar de su victoria, Kast advirtió que los cambios que promete no se verán “al día siguiente” y que será un proceso gradual. Reiteró que su gobierno comenzará de inmediato, pero que los resultados no serán inmediatos, subrayando la importancia de trabajar por la unidad del país. El presidente electo agradeció públicamente a los excandidatos Evelyn Matthei y Johannes Kaiser por su apoyo incondicional en la segunda vuelta.

El líder ultracatólico también destacó que su mandato comenzará el 11 de marzo de 2026, cuando recibirá la banda presidencial de Gabriel Boric, quien lo felicitó telefónicamente y lo invitó a un desayuno en el palacio de La Moneda. Con este resultado, Chile se suma a la tendencia de gobiernos ultraderechistas que ha cobrado fuerza en diversas partes de Suramérica en los últimos años.