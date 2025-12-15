María Corina Machado sufre fractura vertebral durante huida de Venezuela en operación clandestina

La opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, sufrió una fractura vertebral durante su salida clandestina de Venezuela, con destino hacia Oslo la semana pasada.

Así lo confirmó este lunes su portavoz, Claudia Macero, quien se refirió a un artículo publicado por el diario noruego Aftenposten. "Está confirmada la fractura vertebral. Por el momento, no se dará ninguna información extra", declaró a los medios.

Detalles de la huida y lesión

Según el reporte del medio noruego, la lesión fue diagnosticada en el Hospital Universitario Ullevål de Oslo y se produjo cuando María Corina era trasladada en un pequeño barco pesquero en condiciones de mar agitada.

Bryan Stern, excombatiente estadounidense y fundador de una empresa de evacuaciones, aseguró que la operación "Dinamita Dorada" fue compleja. Según contó, Machado salió de Caracas disfrazada, llegó a una playa del norte de Venezuela y abordó un barco pesquero. Empapada y con frío, fue transferida a otro barco antes de llegar a Curazao y tomar un avión privado a Oslo.

Aparición pública pese a lesión

Pese a la fractura, la lesión no le impidió realizar una primera aparición pública en Noruega, donde incluso saltó una barrera para saludar a simpatizantes. Machado había manifestado su intención de acudir al médico desde su llegada, pero no había detallado públicamente los motivos hasta la revelación del diario noruego.