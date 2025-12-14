Reportan presunto ataque contra la comunidad judía en Australia: tiroteo dejó 12 muertos y 29 heridos

La policía australiana señaló este domingo que un tiroteo registrado en una popular playa de la ciudad de Sídney ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos. Asimismo, indicó que el suceso sería "un ataque terrorista”, dirigido "contra la comunidad judía".

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que participaban un millar de personas.

TERCER SOSPECHOSO

Dijo también que se identificaron a dos supuestos perpetradores, uno resultó abatido y otro detenido. Advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

"Este ataque fue diseñado para golpear directamente a la comunidad judía en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración lamentablemente fue destruido por un ataque malvado y horrendo", agregó Lanyon.