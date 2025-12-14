EEUU: al menos tres fallecidos y ocho heridos graves deja balacera en un campus universitario

Según primeras informaciones, al menos tres muertos y ocho heridos graves dejó un tiroteo registrado la tarde de ayer en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos donde reportan que se encuentran “en estado crítico” pero estable. Mientras el autor del tiroteo hasta el momento no ha sido detenido, pese al esfuerzo de los agentes policiales.

PRIMER DETENIDO

Al respecto, el jefe del departamento de policía de Providence, Timothy O'Hara, indicó que se desconoce cómo el sospechoso entró en el campus, pero sabe que salió tras el tiroteo. "Estaba vestido completamente de negro", dijo.

Por su parte el alcalde de la ciudad, Brett Smiley, explicó que hubo un primer detenido, pero horas después fue liberado pues se demostró que "no estaba involucrado" en el suceso. El arma que se utilizó no ha sido localizada.