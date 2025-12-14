Papa León XIV instó a países a considerar amnistía para presos durante misa del Jubileo

El papa León XIV pidió este domingo a los países que concedan formas de "amnistía" o condonación de pena a los presos, durante una misa celebrada en la Basílica de San Pedro con motivo del Jubileo dedicado al mundo carcelario.

Ante miles de personas, incluidos reclusos con permisos especiales, el pontífice recordó que su predecesor, el papa Francisco, había solicitado estas medidas para ayudar a las personas a recuperar la confianza y ofrecerles "oportunidades reales de reinserción".

Reconocimiento de desafíos carcelarios

"Confío en que en muchos países se dé cumplimiento a su deseo", expresó León XIV, vinculando el espíritu del Jubileo con un "año de gracia" que ofrece a todos la posibilidad de un nuevo comienzo. El papa reconoció que la cárcel es "un entorno difícil" donde incluso las mejores intenciones enfrentan obstáculos.

Sin embargo instó a no desanimarse y a seguir adelante con "tenacidad, valentía y espíritu de colaboración". En su homilía, el pontífice abordó problemas estructurales como el hacinamiento y la falta de programas educativos y laborales estables dentro de los sistemas penitenciarios.

Cese de violencia en el Congo

Asimismo, hizo un llamado para que cese la violencia en la República Democrática del Congo, expresando su "gran preocupación" por la reanudación de los enfrentamientos en la parte oriental del país y exhortando a las partes en conflicto a respetar los procesos de paz.