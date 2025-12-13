Machu Picchu es elegido por séptima vez como 'Principal Atracción Turística del Mundo' en los WTA

El Santuario Histórico de Machu Picchu sumó un nuevo galardón internacional al ser reconocido como la "Principal Atracción Turística del Mundo 2025" (World's Leading Tourist Attraction 2025) por los prestigiosos World Travel Awards.

El monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, superó en esta categoría a competidores de primer nivel como Chichén Itzá (México), el Taj Mahal (India) y la Acrópolis de Atenas (Grecia).

Destino multipremiado

Este es el séptimo premio de este tipo que recibe Machu Picchu, luego de haber obtenido el mismo galardón en los años 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 y 2024. La noticia fue destacada por el portal oficial Perú Travel de Promperú, que confirmó el triunfo e invitó a los turistas a disfrutar de la visita panorámica y del mítico Camino Inca.

Otros premios para Perú

En la misma edición 2025 de los World Travel Awards, conocidos como los "Óscar del Turismo", Perú obtuvo otras cuatro distinciones clave. El país fue reconocido como el "Mejor Destino Culinario del Mundo 2025" y el "Mejor Destino Cultural del Mundo 2025".

Asimismo, Lima ganó el premio al "Destino Urbano Patrimonial Líder del Mundo 2025", superando a ciudades como Barcelona, Londres y París. Finalmente, Promperú fue galardonado como la "Mejor Oficina de Turismo del Mundo 2025".