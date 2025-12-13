Expresidente Luis Arce ingresa a prisión en La Paz por presunto caso de corrupción

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue trasladado este viernes a la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde deberá cumplir cinco meses de detención preventiva por su presunta responsabilidad en el manejo irregular de un fondo destinado a proyectos indígenas, durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.

El traslado se realizó bajo un fuerte resguardo policial desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde permanecía detenido desde el miércoles. A su ingreso al penal, Arce aseguró ser inocente y afirmó que su detención responde a motivaciones políticas. Horas antes, el juez anticorrupción Mario Helmer Laura ordenó la medida tras una audiencia cautelar que se extendió por más de seis horas, al considerar que subsiste el riesgo de obstaculización del proceso.

DELITOS QUE SE LE IMPUTA

La Fiscalía imputó al exmandatario por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al sostener que autorizó desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial. Según el Ministerio Público, más de 3.500 proyectos fueron financiados y menos de la mitad habrían sido concluidos, además de detectarse transferencias a cuentas personales de dirigentes.

Arce rechazó las acusaciones y señaló que, durante su gestión como ministro, no participó directamente en el directorio del Fondioc, ya que delegó esa función a un representante de su cartera, junto con delegados de otros ministerios e instituciones. Tras dejar la Presidencia el pasado 8 de noviembre, el exjefe de Estado retomó sus labores como docente de economía en la Universidad Mayor de San Andrés.