Gripe H3N2 avanza en América y México confirma su primer caso

La expansión acelerada de la gripe H3N2 genera preocupación en la región, luego de que México confirmara su primer caso en un paciente atendido recientemente. El gobierno mexicano informó que la persona recibió tratamiento antiviral de manera ambulatoria y se encuentra en recuperación, mientras permanece bajo estricta observación médica.

La Dirección de Salud detalló que el paciente fue diagnosticado con el subclado H3N2 K, una variante con características similares a la influenza estacional, pero que viene generando alertas debido a su rápida propagación en Europa y Estados Unidos.

México, al igual que otros países del continente, intensificó sus protocolos de vigilancia a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), que mantiene un monitoreo permanente para detectar nuevos casos de forma oportuna.

PIDEN VACUNARSE

La Secretaría de Salud exhortó a la población a acudir a los centros de salud para completar sus vacunas contra influenza, Covid-19 y neumococo, recordando que la inmunización reduce riesgos de complicaciones severas y hospitalizaciones.

Las autoridades precisaron que esta variante se maneja con el mismo criterio clínico que la influenza anual y que la vacunación sigue siendo clave para prevenir contagios masivos.

Además, pidió a la ciudadanía acudir de manera temprana a un establecimiento de salud en caso de presentar síntomas compatibles o dar positivo a H3N2. Señalaron que el uso de mascarilla, el aislamiento y el tratamiento estándar son fundamentales para evitar la transmisión del virus a otros.