NASA pierde contacto con su sonda desplegada en el planeta Marte

La NASA ha perdido el contacto con la sonda espacial MAVEN, una nave clave que orbita el planeta Marte. La pérdida de señal ocurrió el pasado 6 de diciembre, cuando la nave pasaba por detrás del planeta rojo como parte de su órbita normal, pero no se logró restablecer la comunicación al reaparecer.

Antes de la pérdida de señal, la telemetría mostraba que todos los subsistemas funcionaban con normalidad. La situación es especialmente preocupante porque coincide con la aproximación de la "conjunción solar superior", un período en el que el Sol interfiere naturalmente con las comunicaciones entre la Tierra y Marte durante varias semanas.

Equipos de operaciones e ingenieros de la NASA están investigando la anomalía y trabajando activamente para restablecer el contacto con la nave.

La importancia del MAVEN

La misión Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN), que ha estado estudiando la atmósfera superior de Marte desde 2014 y su observación es crucial para entender cómo el planeta rojo perdió la mayor parte de su atmósfera, transformándose de un planeta potencialmente cálido y húmedo a uno frío y árido.

Además, la misión actúa como un repetidor de comunicaciones esencial para los rovers que están en la superficie marciana, como el Curiosity y el Perseverance.