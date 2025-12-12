Muere ‘Papo’ Rosario, leyenda de El Gran Combo de Puerto Rico y figura clave de la salsa caribeña

El mundo de la salsa vuelve a estar de luto. Luis Antonio “Papo” Rosario, histórico exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este viernes 12 de diciembre a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales.

ADIÓS A UNA VOZ HISTÓRICA

“Luis Antonio ‘Papo’ Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, expresó la familia del artista en el mensaje que conmovió a fans y colegas del género.

El cantante había enfrentado problemas de salud desde su retiro de los escenarios en 2019. Días antes, su hijo Aniel Rosario pidió a los seguidores orar por su recuperación. La muerte del legendario sonero ocurre menos de una semana después del fallecimiento de Rafael Ithier, fundador y director musical del Gran Combo, lo que representa un doble golpe para la historia de la salsa boricua.

SU LEGADO EN LA "UNIVERSIDAD DE LA SALSA"

Nacido el 4 de abril de 1947 en Santurce, Puerto Rico, Rosario ingresó a El Gran Combo en 1980 para reemplazar a Mike Ramos, compartiendo escenario con Charlie Aponte y Jerry Rivas. Durante 38 años fue una de las voces más queridas de la agrupación, participando en éxitos como Carbonerito, No me olvides, Regresa ya, Le dicen papá y Estás liquidao.

Su carrera se forjó desde la década de 1960, cuando estudiaba en la Escuela Superior Central de Santurce y soñaba con hacer historia en la música. Con su carisma y voz inconfundible, ‘Papo’ Rosario se convirtió en uno de los grandes embajadores del ritmo caribeño, dejando una huella imborrable en la cultura musical de América Latina.