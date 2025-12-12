EEUU ofrece millonaria recompensa por información sobre el líder de la banda ecuatoriana Los Choneros

El Gobierno de Donald Trump anunció anoche una recompensa de cinco millones de dólares, por cualquier información que ayude a la captura del líder del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros, Francisco Bermúdez, alias 'Churrón'.

Este es el primer integrante de la referida organización criminal que aparece en la lista de Programa de Recompensas de Narcóticos de EEUU, es el encargado de "tomar las decisiones sobre el tráfico de drogas y armas a distintos países”.

CARTEL DE SINALOA

Bermúdez Cagua fue acusado, en junio último, por un tribunal de Nueva York de enviar y distribuir cocaína en EEUU, y de posesión de armas de fuego para promover el narcotráfico. Inteligencia ecuatoriana cree que el criminal sigue en el país.

EEUU designó en setiembre pasado a Los Choneros como una organización terrorista. Es uno de los grupos criminales más violentos, está vinculado al cartel de Sinaloa y controla las rutas del tráfico de drogas en el país latinoamericano.