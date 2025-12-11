Putin reafirma su apoyo a Maduro en medio de tensiones crecientes con Estados Unidos

La relación entre Rusia y Venezuela se consolida luego de que Vladímir Putin llamara este jueves al presidente Nicolás Maduro para expresarle su “solidaridad” y reafirmar su apoyo frente al aumento de tensiones con Estados Unidos, quien se posiciona cada vez más con sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe.

Según el Kremlin, el líder ruso manifestó su respaldo a las políticas de Caracas orientadas a proteger su soberanía ante la “creciente presión externa”. "Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa", señaló la Presidencia rusa en un comunicado.

El contacto telefónico marca la primera conversación directa entre ambos mandatarios desde que se intensificaron las fricciones entre Caracas y Washington. De acuerdo con el comunicado oficial, Putin y Maduro intercambiaron opiniones sobre la situación geopolítica y abordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales bajo el acuerdo de asociación estratégica y cooperación, vigente desde noviembre de 2025.

RUSIA Y VENEZUELA REFUERZAN SU ALIANZA ESTRATÉGICA

Durante la comunicación, ambos gobiernos reafirmaron su compromiso con la continuidad de proyectos conjuntos en sectores clave como el comercial, económico, energético, financiero, cultural y humanitario. El Kremlin destacó que esta cooperación se mantiene como un eje central de la alianza ruso-venezolana en un contexto de creciente tensión internacional.