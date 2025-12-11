Gobierno ruso expresa respaldo total a presidente Maduro en medio de las tensiones con EEUU

Esta tarde, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo una larga conversación telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro, donde le brindó todo su respaldo en medio de las tensiones entre Caracas y Washington, que se agravaron los últimos días.

"Vladimir Putin expresó su solidaridad con Venezuela y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales, frente a la creciente presión externa", señaló la presidencia rusa en un comunicado.

BUQUES DE GUERRA

Como se recuerda, en mayo pasado ambos países firmaron el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, que entró en vigor días antes que Washington anunciara el inició de una operación contra el narcotráfico en el Caribe, así como la movilización de buques de guerra a esa zona.

El documento "señala la necesidad de continuar la cooperación en seguridad, incluido en el ámbito técnico-militar". Asimismo, las autoridades rusas confirmaron que actuarán siempre en el marco de las obligaciones mutuas, fijadas en el acuerdo con los "amigos venezolanos".