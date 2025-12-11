María Corina Machado confirma que trabaja con Estados Unidos: "pero no en sus operaciones"

Durante una rueda de prensa en Oslo, la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado aclaró que, si bien su movimiento mantiene una estrecha cooperación con el gobierno de Estados Unidos, no está involucrado en ninguna operación de seguridad o defensa nacional. La líder de la oposición venezolana explicó que el objetivo de estas reuniones es exponer el plan de transición democrática que promueve junto al presidente interino Edmundo González.

“CADA PAÍS TIENE DERECHO A SU LEGÍTIMA DEFENSA”

Machado respondió así a las especulaciones sobre un supuesto vínculo entre la oposición y las maniobras estadounidenses en el Caribe. “No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa”, declaró la líder política, dejando en claro que su trabajo se centra exclusivamente en la reconstrucción institucional de Venezuela.

Pese a esta aclaración, la opositora reconoció que las acciones del gobierno de Donald Trump han sido “decisivas” para debilitar al régimen de Nicolás Maduro y favorecer el escenario político actual. “Hoy el régimen está más débil que nunca”, afirmó, al destacar la importancia del respaldo internacional en la presión diplomática contra Caracas.

PLANES DE TRANSICIÓN

Machado reveló que su equipo ya ha delineado un plan de acción para las primeras 100 horas y los siguientes 100 días de un eventual gobierno opositor, con estrategias orientadas a enfrentar la crisis humanitaria, económica y de seguridad que atraviesa el país.

“Tenemos profesionales con talento, experiencia y honestidad, tanto dentro de Venezuela como en el extranjero. Los equipos están listos para tomar el control desde el primer día”, señaló la dirigente, subrayando que la transición busca devolver la estabilidad y la confianza a la nación.