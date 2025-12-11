María Corina Machado desde Oslo: Venezuela ya fue “invadida” por agentes rusos e iraníes aliados a Maduro

En medio de una gira internacional para exponer la crisis venezolana, María Corina Machado volvió a encender las alarmas sobre la situación política y de seguridad en su país. La opositora aseguró que Venezuela enfrenta una “invasión silenciosa” de agentes extranjeros y organizaciones que operan bajo la protección del gobierno de Nicolás Maduro, lo que —según dijo— amenaza la estabilidad de toda la región.

RED EXTRANJERA DENTRO DE TERRITORIO VENEZOLANO

Durante una rueda de prensa en Oslo junto al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, Machado afirmó que agentes rusos, iraníes, grupos terroristas y carteles del narcotráfico actúan libremente en Venezuela con el respaldo del régimen. “Ya hemos sido invadidos”, declaró, al denunciar que estos actores controlan sectores estratégicos y financian la represión política.

Machado pidió a los gobiernos democráticos interrumpir el flujo de dinero que sostiene la maquinaria de control y persecución, advirtiendo que la crisis venezolana no puede verse como un problema aislado, sino como parte de un mapa geopolítico que involucra intereses internacionales en América Latina.

LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La dirigente opositora, reconocida con el Premio Nobel de la Paz, expresó su confianza en un futuro libre para Venezuela y agradeció a quienes la ayudaron a escapar del país. “Fue toda una experiencia, pero valió la pena estar aquí con ustedes, contando al mundo lo que está pasando”, señaló.

Machado aseguró que sueña con el regreso de los millones de venezolanos que han huido de la crisis y reafirmó su compromiso con la lucha democrática. “Tengo muchas esperanzas de que Venezuela sea libre y que podamos volver a abrazar a quienes se fueron”, expresó emocionada.