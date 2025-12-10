Luis Arce: Expresidente de Bolivia es detenido en La Paz por presunta corrupción en caso Fondo Indígena

El expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, fue detenido este miércoles 10 de diciembre en la ciudad de La Paz, por presuntos actos de corrupción vinculados al denominado caso Fondo Indígena.

La noticia fue dada a conocer por la exministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien cuestionó el arresto del exmandatario y lo calificó como un "secuestro", alegando que Arce Catacora "se encontraba solo" y sin la posibilidad de que su familia y abogados tomen conocimiento de lo ocurrido.

"Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce Catacora por Sopocachi", afirmó la exfuncionaria boliviana mediante un video.

EL CASO FONDO INDÍGENA

El caso se remonta a la época en la que Arce Catacora se desempeñaba como ministro de Economía en el periodo 2006-2017. Arce Catacora es acusado de haber autorizado, mediante un resolución ministerial, que recursos estatales del fondo fueran desembolsados directamente a cuentas bancarias personales de dirigentes sociales, en lugar de a las cuentas institucionales de las comunidades beneficiarias.