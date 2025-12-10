Escándalo en la realeza sueca: revelan encuentros de la princesa Sofía con Jeffrey Epstein

La princesa Sofía de Suecia vuelve a estar en el centro de la polémica tras la filtración de nuevos correos electrónicos que la vinculan con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual y abuso de menores. Los documentos, recientemente desclasificados, revelan que la entonces modelo y aspirante a actriz Sofía Hellqvist fue presentada a Epstein por la financiera sueca Barbro Ehnbom, quien le envió al empresario una fotografía de la joven acompañada de un mensaje: “Pensé que te gustaría conocerla”.

REVELACIONES QUE INCOMODAN A LA CASA REAL SUECA

Los correos, que datan de principios de los años 2000, muestran que Epstein respondió a la propuesta invitando a Sofía a pasar unos días en el Caribe. “Estoy en el Caribe. ¿Quiere venir unos días? Le mando un billete”, escribió el magnate. Aunque la Casa Real Sueca ha confirmado que la princesa se reunió con Epstein en varias ocasiones cuando vivía en Nueva York, aclaró que rechazó la invitación a su isla privada y que no existen más contactos desde entonces.

La institución no ha brindado detalles sobre la naturaleza de esos encuentros, limitándose a reconocer que ocurrieron “hace más de veinte años”, cuando Sofía aún no formaba parte de la familia real. Las revelaciones han generado una fuerte repercusión mediática en Suecia y en medios internacionales, por tratarse de una figura pública asociada a la monarquía.

AUSENCIA EN LOS NOBEL

La publicación de los documentos coincide con la reciente ausencia de la princesa Sofía en la ceremonia de los Premios Nobel, uno de los eventos más importantes del calendario real. Aunque la Casa Real justificó su inasistencia por el nacimiento de su hija Inés, ocurrido en febrero, algunos medios suecos han sugerido que la verdadera razón podría ser la inminente difusión de la información sobre Epstein.

Por su parte, Barbro Ehnbom negó haber actuado como intermediaria entre Epstein y Sofía Hellqvist. “Nada de esto es cierto. Si Sofía participó en algún encuentro, fue dentro de un grupo de mujeres profesionales”, aseguró. Sin embargo, la polémica continúa creciendo, recordando los casos de otros miembros de la realeza, como el príncipe Andrés de Inglaterra, quien perdió sus títulos tras sus propios vínculos con el magnate estadounidense.

UN NUEVO CAPÍTULO EN EL ESCÁNDALO DE EPSTEIN

La aparición del nombre de Sofía de Suecia en los documentos de Epstein marca la primera vez que una figura de la realeza escandinava se ve involucrada en la red de relaciones del financiero. A diferencia de otros casos, la princesa no enfrenta acusaciones directas, pero el escándalo reabre el debate sobre el alcance y la influencia global del círculo de Epstein, cuyas conexiones siguen generando repercusión años después de su muerte.