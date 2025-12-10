Comité del Nobel insta a Maduro a renunciar y aceptar la voluntad del pueblo venezolano

El presidente del Comité del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó este miércoles 10 de diciembre, al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo.

Durante su discurso en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Frydnes declaró que Maduro debe "sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano".

Acusaciones de autoritarismo y crisis

Frydnes acusó al gobierno de Caracas de haber convertido a Venezuela "en un Estado brutal y autoritario sumido en una profunda crisis humanitaria y económica". Señaló que una "pequeña élite en la cúspide" se enriquece, mientras se silencia y ataca a la oposición. El máximo responsable del Comité Nobel calificó la emigración de más de 8 millones de venezolanos como "una de las mayores crisis de refugiados del mundo".

El dirigente noruego también se refirió al fallecimiento bajo custodia del exgobernador Alfredo Díaz, a quien calificó como "otra víctima del régimen". Frydnes afirmó que, mientras se realizaba la ceremonia en Oslo, había "personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela” escuchando “los gritos de los presos que están siendo torturados".

Habla sobre María Corina Machado

Respecto a la galardonada, María Corina Machado, Frydnes defendió su postura pacífica y democrática. Afirmó que la líder opositora "ha solicitado atención, apoyo y presión internacionales, no una invasión de Venezuela", y que ha exhortado a defender los derechos por medios pacíficos. El discurso de Machado fue leído en la ceremonia por su hija, Ana Corina Sosa Machado.