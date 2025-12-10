La plata alcanza su precio más alto en décadas y se ha revalorizado en un 110%

El mercado de metales vivió este martes una jornada histórica: la plata alcanzó los USD 60,57 por onza, marcando un incremento de más del 4% en una sola sesión, según datos de Bloomberg. El metal, considerado tanto un activo industrial como un refugio financiero, acumula una revalorización del 110% en lo que va del año, su mayor avance desde 1979.

EL “ACTIVO DEL AÑO”

La acelerada escalada de precios ha convertido a la plata en el activo estrella de 2025, superando al oro y al cobre en rendimiento. El analista de iBroker, Antonio Castelo, sostiene que el ascenso del metal responde a una “combinación de factores macroeconómicos, expectativas monetarias más laxas y el creciente interés por los metales físicos”.

Entre las causas del rally se encuentran la previsión de menores tasas de interés en Estados Unidos, el debilitamiento del dólar y la incertidumbre geopolítica internacional. Además, la reciente inclusión de la plata en la lista de “minerales críticos” por parte del gobierno estadounidense ha reforzado su atractivo estratégico. Sectores como la energía solar, la electrónica y la fabricación de chips demandan cada vez más el metal, consolidando su papel en la transición energética global.

RESERVA FEDERAL Y POLÍTICA GLOBAL

La atención ahora se centra en la reunión de la Reserva Federal (Fed), que culmina este miércoles. Según Manuel Pinto, analista de XTB, los inversionistas anticipan un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, lo que podría impulsar aún más el precio de los metales. “El mercado se está posicionando para un cambio de política monetaria más agresivo, especialmente si Kevin Hassett reemplaza a Jerome Powell al frente de la Fed”, señaló Pinto.

El contexto inflacionario y la búsqueda de activos reales como refugio financiero han potenciado el interés por la plata. “Los inversores buscan protegerse con activos tangibles ante la pérdida del poder adquisitivo”, explicó Pinto, quien destacó que los máximos actuales reflejan una preocupación sostenida del mercado sobre la estabilidad económica global.

ORO Y COBRE

El repunte de la plata no ocurre en solitario. El oro registra un aumento del 60% en lo que va del año, cotizando en torno a los USD 4.220 por onza, mientras que el cobre alcanzó esta semana un récord histórico de USD 11.635 por tonelada. Ambos metales, junto a la plata, se benefician del auge industrial y del impulso de las energías limpias, en un mercado que redefine el valor de los recursos minerales ante la nueva era energética y tecnológica.